Order Issue 59 Today!
Table of Contents
Poetry
Liz N. Clift | VETERANS DAY
Laurin DeChae | STRUGGLE FOR EXISTENCE
Arthur Rimbaud,
translated by Albert Rocheleau | YOUNG COUPLING | SHAME
Ron Houchin | THE INNOCENCE OF FEET
Kristina Mottla | MOONSTRUCK |
SETTLEMENTS
Tasha Cotter | A MAP OF BELONGING
SPECTACULAR GIRL |
WHAT THE PAST IS ABOUT
Terrell Jamal Terry | OR, TRELLIS
Michael Miller | CROSSING, HARPERS FERRY
Amanda Moore | DIAGNOSIS |
AT THE MONUMENT
Michael Mark | REPAIRS
Barbara Draper | EMPTYING THE HOUSE BEFORE MOVING TO
ASSISTED LIVING
Taunja Thomson | INSOMNIA: DRAGON AND GOLDFISH ON CEILING
Ruben Rodriguez | HOUDINI NEVER PLAYED BROADWAY
Jacqueline Boucher | SSRI
John Schneider | SINGER
Olga Rukovets | THE URGE TO BELONG |
LEONARD
J. Dee Cochran | SKIN AND TESTAMENT |
AVOWAL
Meg Eden | AT STACY’S WE BUILD GINGERBREAD HOUSES
Mark Burke | TOO AFRAID TO ASK
Robyn Anspach | DELILAH, AS A GIRL, WITH WINGS
Christina Frei | SLIPPER | MASGWI
Fiction
Ron Darian | GENTLEMAN’S CLUB
Marianne Villanueva | THE FOREST
Cassandra Powers | INTO THE BRIGHT SUN
Beth Konkoski | CIRCUS HEART
Shane Jones | PLUSES
Nouri Zarrugh | THE MADMEN
Meghan Kenny | SANCTUARY
Nonfiction
Dustin Hoffman | MY DOG IS A GOOD DOG
Stephanie Pass | THE TRAIL OF TIME
Sheila Squillante | TURTLE SOUP
Order issue 49, our “Best Of” poetry issue today!
Contributing Authors
MELANIE HENDERSON * CONNIE JORDAN GREEN * TED KOOSER * D.M. ROSS * EUGINIO MONTEJO * KIRK NESSET * GRAHAM HILLARD * CHARLIE CLARK * NED BALBO * AYDIN M. AKGUN * JANE SATTERFIELD * ALLISON CREIGHTON * BILL CHRISTOPHERSEN * EDGAR KUNZ * MARITA GARIN * JONATHAN STILLERMAN * ANDREW MCFAYDEN-KETCHUM * JONATHAN VAILE * VAN G. GARRETT * JOE MILLS * HOLLY DAY * SEAN MCDOUGLE * KRISTINE ONG MUSLIM * LINWOOD D. RUMNEY * KAREN HOLMBERG * BRETT ELIZABETH JENKINS * C.J. OIESTAD * RYAN HARPER * DAVE SMITH * VANESSA VILLARREAL * ALICE FRIMAN
Order issue 50, our “Best Of” issue today!
Contributing authors
LAURA ALBRITTON * B.K. ATROSTIC * JAVY AWAN * JACOB M. APPEL * NED BALBO * DOREEN BAINGANA * STACY BARTON * SANDRA BEASLEY * DEBORAH BROWN * NANCY NAOMI CARLSON * ALEX CHERTOK * JENNINE CAPÓ CRUCET * RAMOLA D * JANE DELURY * BARBARA WESTWOOD DIEHL * WILLIAM DONNELLY * JEHANNE DUBROW * MOIRA EGAN * SUE EISENFELD * MARTIN GALVIN * PATRICIA GRAY * MICHAEL HETTICH * AMY HOLMAN * JANE HOOGESTRAAT * RICHARD JACKSON * WILLIAM JOLLIFF * RICHARD JONES * A.M. JUSTER * MARILYN KALLET * MEG KEARNEY * TED KOOSER * JUSTYNA KOSTKOWSKA * JENIFER BROWNE LAWRENCE * LISA LEWIS * JUDITH MCCOMBS * CHRISTOPHER MEADES * E. ETHELBERT MILLER * MILES DAVID MOORE * ELISABETH MURAWSKI * ANDREA NOLAN * GIOVANNI PASCOLI * STEVE PIACENTE * DAN POPE * ELISAVIETTA RITCHIE * NATASHA SAJÉ * JANE SATTERFIELD * TIM SKEEN * DAVE SMITH * K.B. SNODGRASS * W.D. SNODGRASS * ELIZABETH SPIRES * VIRGIL SUAREZ * LESZEK SZARUGA * HILARY THAM * SUSAN THOMAS * DAVID WAGONER * REBEKAH YEAGER * SHELLIE ZACHARIA