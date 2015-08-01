Order Issue 59 Today!

Table of Contents

Poetry

Liz N. Clift | VETERANS DAY

Laurin DeChae | STRUGGLE FOR EXISTENCE

Arthur Rimbaud,

translated by Albert Rocheleau | YOUNG COUPLING | SHAME

Ron Houchin | THE INNOCENCE OF FEET

Kristina Mottla | MOONSTRUCK |

SETTLEMENTS

Tasha Cotter | A MAP OF BELONGING

SPECTACULAR GIRL |

WHAT THE PAST IS ABOUT

Terrell Jamal Terry | OR, TRELLIS

Michael Miller | CROSSING, HARPERS FERRY

Amanda Moore | DIAGNOSIS |

AT THE MONUMENT

Michael Mark | REPAIRS

Barbara Draper | EMPTYING THE HOUSE BEFORE MOVING TO

ASSISTED LIVING

Taunja Thomson | INSOMNIA: DRAGON AND GOLDFISH ON CEILING

Ruben Rodriguez | HOUDINI NEVER PLAYED BROADWAY

Jacqueline Boucher | SSRI

John Schneider | SINGER

Olga Rukovets | THE URGE TO BELONG |

LEONARD

J. Dee Cochran | SKIN AND TESTAMENT |

 AVOWAL

Meg Eden | AT STACY’S WE BUILD GINGERBREAD HOUSES

Mark Burke | TOO AFRAID TO ASK

Robyn Anspach | DELILAH, AS A GIRL, WITH WINGS

Christina Frei | SLIPPER | MASGWI

Potomac Review Issue 59, Fall 2016

 Fiction

Ron Darian | GENTLEMAN’S CLUB

Marianne Villanueva | THE FOREST

Cassandra Powers | INTO THE BRIGHT SUN

Beth Konkoski | CIRCUS HEART

Shane Jones | PLUSES

Nouri Zarrugh | THE MADMEN

Meghan Kenny | SANCTUARY

Nonfiction

Dustin Hoffman | MY DOG IS A GOOD DOG

Stephanie Pass | THE TRAIL OF TIME

Sheila Squillante | TURTLE SOUP

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Order issue 49, our “Best Of” poetry issue today!

Contributing Authors

MELANIE HENDERSON * CONNIE JORDAN GREEN * TED KOOSER * D.M. ROSS * EUGINIO MONTEJO * KIRK NESSET * GRAHAM HILLARD * CHARLIE CLARK * NED BALBO * AYDIN M. AKGUN * JANE SATTERFIELD * ALLISON CREIGHTON * BILL CHRISTOPHERSEN * EDGAR KUNZ * MARITA GARIN * JONATHAN STILLERMAN * ANDREW MCFAYDEN-KETCHUM * JONATHAN VAILE * VAN G. GARRETT * JOE MILLS * HOLLY DAY * SEAN MCDOUGLE * KRISTINE ONG MUSLIM * LINWOOD D. RUMNEY * KAREN HOLMBERG * BRETT ELIZABETH JENKINS * C.J. OIESTAD * RYAN HARPER * DAVE SMITH * VANESSA VILLARREAL * ALICE FRIMAN

Order issue 50, our “Best Of” issue today!

Contributing authors

LAURA ALBRITTON * B.K. ATROSTIC * JAVY AWAN * JACOB M. APPEL * NED BALBO * DOREEN BAINGANA * STACY BARTON * SANDRA BEASLEY * DEBORAH BROWN * NANCY NAOMI CARLSON * ALEX CHERTOK * JENNINE CAPÓ CRUCET * RAMOLA D * JANE DELURY * BARBARA WESTWOOD DIEHL * WILLIAM DONNELLY * JEHANNE DUBROW * MOIRA EGAN * SUE EISENFELD * MARTIN GALVIN * PATRICIA GRAY * MICHAEL HETTICH * AMY HOLMAN * JANE HOOGESTRAAT * RICHARD JACKSON * WILLIAM JOLLIFF * RICHARD JONES * A.M. JUSTER * MARILYN KALLET * MEG KEARNEY * TED KOOSER * JUSTYNA KOSTKOWSKA * JENIFER BROWNE LAWRENCE * LISA LEWIS * JUDITH MCCOMBS * CHRISTOPHER MEADES * E. ETHELBERT MILLER * MILES DAVID MOORE * ELISABETH MURAWSKI * ANDREA NOLAN * GIOVANNI PASCOLI * STEVE PIACENTE * DAN POPE * ELISAVIETTA RITCHIE * NATASHA SAJÉ * JANE SATTERFIELD * TIM SKEEN * DAVE SMITH * K.B. SNODGRASS * W.D. SNODGRASS * ELIZABETH SPIRES * VIRGIL SUAREZ * LESZEK SZARUGA * HILARY THAM * SUSAN THOMAS * DAVID WAGONER * REBEKAH YEAGER * SHELLIE ZACHARIA

Best Of issue